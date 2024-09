Apple assure fait le nécessaire pour mettre en place des barrières pour combattre l’addiction du smartphone chez les enfants. Mais dans le même temps, l’entreprise n’hésite pas à faire du lobbying contre cette sécurité.

Un projet de loi de la Louisiane qui a dérangé Apple

La Louisiane a été l’un des premiers États américains à tenter d’obliger Apple à vérifier l’âge des utilisateurs de ses appareils. Les défenseurs de la sécurité des enfants ont fait valoir qu’Apple et Google sont les mieux placés pour assurer la sécurité des enfants en leur demandant de vérifier leur âge.

Kim Carver, un nouveau législateur de l’État américain, a déclaré au Wall Street Journal que les lobbyistes d’Apple l’ont inondé de messages « paniqués » au début de l’année lorsqu’ils avaient appris qu’il inclurait la disposition relative à la vérification de l’âge dans une proposition de loi visant à protéger les enfants des pièges des réseaux sociaux et de la technologie.

Un lobbyiste d’Apple a répondu par une rafale de messages, déclarant que la disposition était une « pilule empoisonnée de Meta » et transmettant des articles de presse sur les allégations selon lesquelles Meta n’avait pas réussi à protéger les enfants, a déclaré Kim Carver. Il a décrit le travail de sensibilisation d’Apple comme étant « toute la journée, tous les jours ». Au cours d’une série de conversations, les lobbyistes et les collaborateurs d’Apple ont clairement indiqué que l’entreprise s’opposerait à toute tentative d’imposer une limite d’âge.

Meta est d’accord pour un contrôle d’âge géré par l’App Store

Meta et Match Group (propriétaire de Tinder) sont d’accord sur le fait que ce sont l’App Store (iOS) et le Play Store (Android) qui devraient mettre en place une vérification d’âge plutôt que les applications elles-mêmes. « Plutôt que d’obliger les parents à mettre en ligne des informations sensibles ou à fournir une preuve d’identité de l’âge de leur adolescent pour chaque application utilisée par leurs enfants, les magasins d’applications peuvent offrir un lieu central où les familles peuvent faire cela », a déclaré un porte-parole de Meta. « Les enfants sont moins en sécurité lorsque la responsabilité est limitée aux seuls développeurs », indique pour sa part Match Group.

Selon la proposition de Kim Carver, les entreprises qui ne feraient pas d’« efforts raisonnables » pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs s’exposeraient à des amendes substantielles. Mais Apple a réagi furieusement à la législation. « À ce moment-là, je me suis dit : OK, on a fini de parler », se souvient le législateur de la Louisiane. Il ajoute que « le projet de loi a été adopté à l’unanimité par la Chambre des représentants ».