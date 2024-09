Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les amateurs de la franchise Final Fantasy : Square Enix vient d’annoncer que Final Fantasy Brave Exvius, un très bon FF sur mobile, fermera ses portes le 30 octobre prochain, 8 ans tout de même après son lancement dans l’App Store (et le Play Store). Final Fantasy Brave Exvius était reconnu pour ses belles cinématiques, son gameplay et sa réalisation « à l’ancienne » (mais très efficace), un scénario étonnamment travaillé, sans oublier bien sûr la possibilité de composer des équipes de combattants en piochant dans tous les héros de la saga des FF.

[Important Notice]

Thank you for playing FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS.

We regret to announce we have made the difficult decision to discontinue the FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS app service as of October 30, 2024 23:59 (PDT).

Please see details here: https://t.co/vcL5Dn8xe4 pic.twitter.com/W6U9QArq5O

— FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS (@FFBE_EN) August 29, 2024