Bitmo Lab dévoile GameBaby, une nouvelle coque pour iPhone qui transforme l’iPhone en Game Boy. Cela va être utile pour tous ceux qui profitent des émulateurs comme Delta pour jouer aux jeux sortis sur les consoles portables de Nintendo.

La coque GameBaby est composée en deux parties, avec celle du bas qui peut être séparée de celle du haut. L’intérêt est que la partie basse dispose de boutons similaires à ceux de la Game Boy de Nintendo. Il est donc possible de les utiliser quand vous vous jouez en faisant du rétro gaming. Une fois que vous avez fini votre partie, vous n’avez qu’à retirer la partie basse de la coque, la tourner et la remettre sur l’iPhone. Les boutons seront ainsi à l’arrière du smartphone et vous pourrez utiliser normalement l’écran.

La coque n’est pas alimentée et ne se connecte en aucune façon à l’iPhone, ce qui laisse supposer qu’il s’agit de boutons capacitifs conçus pour activer les boutons virtuels à l’écran. Selon Bitmo Lab, l’accessoire est compatible avec la disposition des boutons des consoles Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advanced et NES, avec des skins d’émulateur personnalisés qui offrent une bonne compatibilité entre les différentes dispositions des consoles portables.

GameBaby est disponible au départ au prix de 19,99 dollars. Ce tarif concerne les 1 000 premières commandes. Ce sera ensuite 39,99 dollars. La coque, qui arrivera en octobre, sera compatible avec les iPhone 15 Pro Max et iPhone 16 Pro Max. Les autres modèles ne sont pas pris en charge.