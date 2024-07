L’émulateur Delta a le droit à deux annonces aujourd’hui : il a atteint le cap des 10 millions d’utilisateurs sur iPhone et une application pour iPad est désormais disponible au téléchargement.

Delta est maintenant compatible avec l’iPad, ce qui permet de jouer à vos jeux en plein écran. Et pour les amateurs de commandes tactiles, l’équipe de développement a redessiné tous les skins pour tirer le meilleur parti du grand écran de la tablette.

On retrouve également le support de plusieurs fonctions spécifiques à iPadOS, dont les fenêtres multiples, Stage Manager, Split View et Handoff. Vous pouvez ainsi commencer une partie sur l’iPhone et la reprendre sur iPad (ou inversement). Et bien sûr, il est toujours possible d’utiliser une manette pour jouer plutôt que les commandes tactiles.

En ce qui concerne les utilisateurs d’iPhone et même ceux avec un iPad, Delta embarque maintenant melonDS 0.9.5 pour améliorer l’expérience des jeux Nintendo 3DS. Cela inclut une meilleure compatibilité avec les jeux, une vitesse d’avance rapide augmentée et le support du mode dual-slot. De nouveaux gestes sont également inclus.

For power users, you can also now use gestures while holding the Menu button to perform common actions: Menu + Double Tap (Quick Save)

Menu + Long-Press (Quick Load)

Menu + Swipe Horizontally (Fast Forward)

Menu + Any Button (Hold Button) pic.twitter.com/3dDA82C5mk — AltStore.io (@altstoreio) July 10, 2024

Delta 1.6 avec le support de l’iPad et les autres nouveautés sur iPhone est disponible dès maintenant sur AltStore PAL en Europe. Dans les autres régions, ce sera bientôt disponible sur l’App Store.