IDC ne sait plus trop quoi inventer pour minorer les chiffres d’Apple sur le secteur des smartwatch. La firme d’analyse des marchés, au lieu de nous livrer les chiffres du marché des montres connectées, a ouvert considérablement le » scope » en intégrant les ventes d’Apple Watch à celles des bracelets connectés. Problème, Apple n’est même pas présent sur ce marché, dont les produits sont par ailleurs bien plus limités que les smartwatchs ce qui explique d’ailleurs leur prix de vente plancher. Forcément, les bracelets avec 4 fonctions à 50 dollars se vendront mieux qu’une Apple Watch capable de détecter une fibrillation auriculaire et dont le prix de vente démarre à 279 dollars.

Une fois cette entourloupe consommée, Apple se retrouve donc à la troisième place de ce marché étendu et sans réelle précision (hormis « les appareils à bracelet »), derrière Xiaomi et Huawei. Apple est pourtant le leader incontesté du marché de la montre connectée (la moitié des ventes de smartwatchs vendues dans le monde sont des Apple Watch), mais cette position est ici gommée par un classement où ne devraient logiquement figurer que les seuls fabricants qui proposent de simples bracelets connectés.

Huawei est ainsi crédité d’une croissance de 42,1% et de 8,9 millions de ventes sur le Q2 principalement grâce aux ventes de son bracelet connecté Band 9 vendu à moins de 50 euros sur Amazon, et l’on constate que Xiaomi passe devant Apple, grâce à une croissance de 17,5% sur la période et aux ventes de ses bracelets connectés SmartBand que l’on peut même trouver aux alentours des 30 euros. Dans le monde réel, Apple n’est tout simplement pas présent sur le marché spécifique du bracelet connecté et il est donc logique que l’absence totale de ventes d’accessoires vendus à quelques dizaines de dollars puisse peser autant sur la Pdm du californien.