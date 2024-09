Apple Arcade accueille deux nouveautés cette semaine, Monster Train+ et NFL Retro Bowl25. Monster Train+ (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) est un deckbuilder roguelite d’un tout nouveau genre, qui avait créé une petite sensation lors de sa sortie sur PC il y a 4 ans. Le jeu était disponible sur mobile depuis peu, mais Apple Arcade écope d’une version (+), sans publicité et achats intégrés. Les abonnés au service d’Apple y gagnent aussi économiquement parlant puisque le jeu est proposé à 9 euros en dehors sur l’App Store (en dehors donc d’Apple Arcade). Près de 250 cartes sont à déverrouiller, ce qui assure une rejouabilité maximale. « L’enfer a gelé. Vous seul pouvez protéger son dernier brasier des forces célestes et restaurer ses flammes. Monster Train, avec ses trois champs de bataille verticaux à défendre apporte une nouvelle dimension au deckbuilder roguelite. »

Retro Bowl25 (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu de Football américain aux graphismes extrêmement rétro. Si vous vous sentez l’âme d’un coach, c’est un bon choix, d’autant que les paramètres à gérer sont nombreux. Ces deux jeux sont immédiatement disponibles dans Apple Arcade.