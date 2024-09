Quel sera le prix de l’iPhone 16 Pro ? Apple donnera officiellement la réponse ce soir lors de sa keynote. En attendant la conférence, quelques informations fuitent.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le prix de l’iPhone 16 Pro n’augmentera pas par rapport à l’iPhone 15 Pro, du moins aux États-Unis. Le smartphone débuterait toujours à 999 dollars. Ce choix serait une bonne nouvelle, puisque l’iPhone 16 Pro embarquerait 256 Go sur le modèle par défaut (celui à 999 dollars donc), là où l’iPhone 15 Pro débute avec 128 Go. Pas de changement tarifaire, mais un stockage qui double. À voir si ce sera la même chose en France et en Europe de manière plus générale.

Pour rappel, l’iPhone 15 Pro Max a déjà abandonné les 128 Go de stockage pour commencer avec 256 Go. Les rumeurs annoncent que l’histoire sera identique cette année, mais pour l’iPhone 16 Pro.

D’autre part, Gurman dit que le nouveau bouton Capture sera présent sur les quatre modèles d’iPhone 16, que les bordures plus fines sur les iPhone 16 Pro sont « perceptibles », tout comme les gains pour l’autonomie. Il conclut sur le fait qu’Apple misera beaucoup sur la nouvelle puce A18 et la disponibilité d’Apple Intelligence. L’IA sera disponible sur les quatre modèles.

Le journaliste bien renseigné a publié ce matin d’autres informations, comme le fait qu’il n’y aurait pas d’Apple Watch Ultra 3 à la keynote. À l’inverse, Apple présenterait bien les AirPods Max 2.

Vous pourrez suivre la keynote d’Apple en direct sur iPhoneAddict et sur notre application iAddict (Lien App Store). La conférence débute à 19 heures.