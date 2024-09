L’iPhone 15 Pro Max propose déjà 256 Go de stockage par défaut, mais l’iPhone 15 Pro reste à 128 Go avec le modèle de base. Pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple proposerait 256 Go par défaut selon le cabinet TrendForce.

La grande question va être de savoir quel sera le prix. Il y a eu une bonne surprise l’année dernière, à savoir le fait qu’Apple a proposé l’iPhone 15 Pro Max de 256 Go au même prix que l’iPhone 14 Pro Max de 128 Go, c’est-à-dire 1 479 euros au lancement. Les modèles de 512 Go et 1 To étaient pour leur part moins chers, autant dire qu’une baisse de tarifs n’est pas courante chez Apple (cela avait aussi concerné les autres modèles d’iPhone 15).

Reste à voir donc ce qu’Apple va faire cette année pour l’iPhone 16 Pro de 6,3 pouces. L’iPhone 15 Pro de 128 Go coûte aujourd’hui 1 230,95 euros et la variante de 256 Go est à 1 360,95 euros. Il faut espérer que l’iPhone 16 Pro de 256 Go coûtera bien 1 230,95 euros et non 1 360,95 euros.

La réponse sera donnée le 9 septembre à l’occasion de la keynote d’Apple pour la présentation des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Apple profitera aussi de ce moment pour annoncer les AirPods 4 et de nouvelles Apple Watch. Il y aura également des détails pour la date de sortie d’iOS 18 sur iPhone, d’iPadOS 18 sur iPad, de macOS Sequoia sur Mac, de watchOS 11 sur Apple Watch, de tvOS 18 sur Apple TV et de visionOS 2 sur Apple Vision Pro.