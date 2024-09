On le savait déjà : l’Apple Watch en restera à sa seconde version en 2024. L’Apple Watch Ultra 2 aura eu droit tout de même… à un nouveau coloris noir satiné du plus bel effet, avec le bracelet milanais à boucle qui va avec (ce dernier a même du fil en Titane !). On note aussi que le partenariat avec Hermès s’étend désormais à l’Apple Watch Ultra. Les bracelets étaient jusqu’à présent uniquement réservés aux Apple Watch Series. Le modèle standard en argent anodisé reste évidemment au catalogue.

Pas de nouveaux composants bien sûr (ou presque puisque le HP dispose de la fonction Speaker playback et que l’écran atteint tout de même 3000 nits), mais une unique nouvelle fonction, la détection de l’apnée du sommeil (un mal qui touche des dizaines de millions de personnes dans le monde).

L’Apple Watch Ultra 2 en noir satiné est disponible en précommandes dès aujourd’hui au prix de 799 dollars. Les livraisons démarreront le 20 septembre prochain (soit à la même date que les modèles Series 10).