Alors que certaines rumeurs laissaient présager l’arrivée d’une nouvelle génération d’Apple Watch SE lors du keynote de rentrée d’Apple, la firme de Cupertino a finalement surpris en annonçant une baisse de prix pour le modèle existant.

L’Apple Watch SE, dans sa version 40 mm, voit ainsi son prix descendre à 249€, soit une réduction de 30 € et 279€ au lieu de 309€ pour la version 44mm. Jusqu’à présent, ces prix étaient parfois accessibles lors de promotions chez certains revendeurs, mais avec cette réduction directement appliquée par Apple, on peut s’attendre à voir des offres encore plus compétitives dans les semaines à venir.

Lancée en 2022, l’Apple Watch SE de 2e génération reste un choix pertinent pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité-prix. Elle est équipée de la puce S8, la même que celle de la Series 8, offrant une performance rapide et fluide. Elle dispose d’un écran Retina de 1,57 pouces (40 mm) ou 1,78 pouces (44 mm), intègre des fonctionnalités de suivi de la santé telles que la détection de chute, l’appel d’urgence, le suivi du sommeil et l’application Exercice. Bien que son design soit moins innovant et qu’elle ne propose pas l’affichage permanent de la nouvelle Series 10, elle se distingue par une autonomie correcte de 18 heures, une étanchéité jusqu’à 50 mètres, et la compatibilité avec les dernières mises à jour de watchOS. Un excellent compromis pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans un modèle plus onéreux.