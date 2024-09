La situation ne s’améliore pas vraiment : Goldman Sachs subit des pertes continues dans son activité de services aux consommateurs et cherche plus que jamais à mettre fin à son partenariat avec Apple. Sur le trimestre en cours, la banque encaissera une perte de 400 millions de dollars due à la vente de son activité de carte de crédit General Motors et de prêts immobiliers à Barclays. Depuis 2020, Goldman Sachs a perdu plus de 6 milliards de dollars dans ses activités de prêt aux consommateurs, des pertes dues pour une part importante aux taux de dépréciation élevés pour l’Apple Card (presque deux fois plus élevés que ceux d’autres cartes de crédit).

Bien que Goldman Sachs se soit initialement appuyé sur l’Apple Card pour s’étendre dans la banque de détail, la firme bancaire cherche depuis quelques mois à quitter complètement ce secteur d’activité, le pire étant que son partenariat avec Apple – qui comprend l’Apple Card et le compte d’épargne Apple – pourrait entraîner des pertes encore plus importantes une fois vendu. Des discussions ont eu lieu avec American Express et Synchrony Financial pour reprendre l’activité Apple Card, mais pour l’instant rien n’a encore été signé.