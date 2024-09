La version finale d’iOS 18 sera disponible le 16 septembre et Apple prévient les développeurs qu’ils peuvent dès maintenant soumettre leurs applications qui sont optimisées pour le nouveau système d’exploitation. C’est également valable pour iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, visionOS 2 et watchOS 11.

Dans une note aux développeurs, Apple indique :

iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, visionOS 2 et watchOS 11 seront bientôt disponibles pour les clients du monde entier. Créez vos applications et vos jeux à l’aide de la release candidate de Xcode 16 et des derniers SDK, testez-les à l’aide de TestFlight et soumettez-les pour examen à l’App Store. Vous pouvez maintenant commencer à déployer de manière transparente vers TestFlight et l’App Store à partir de Xcode Cloud. Avec de nouvelles fonctionnalités passionnantes telles que les activités en direct de watchOS, la personnalisation des icônes d’applications et les puissantes mises à jour de Swift, Siri, Controls et Core ML, vous pouvez proposer des expériences encore plus uniques sur les plateformes Apple.