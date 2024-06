À l’occasion d’une session à la WWDC 2024, Apple a indiqué aux développeurs qu’ils peuvent intégrer l’application Traduire dans leurs propres applications iPhone depuis iOS 17.4. C’est également possible sur iPad et Mac.

Cette intégration est possible grâce à une nouvelle API. Alors que l’iPhone, l’iPad et le Mac offrent déjà une fonction de traduction au niveau du système pour le texte mis en évidence, les sites Web consultés dans Safari et d’autres encore, l’API offre une solution pratique pour le contenu généré par l’utilisateur, comme les commentaires. Par exemple, si un utilisateur rédige un avis en japonais, le texte peut être rapidement traduit dans d’autres langues.

Avec le nouveau système, les développeurs peuvent proposer une option aux utilisateurs qui leur permet de traduire facilement du texte à l’écran des applications avec un simple bouton. Cela va même plus loin avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, puisque la traduction peut directement apparaître sous le texte dans la langue d’origine. Avec iOS 17.4 et iOS 17.5, la traduction s’affiche sous la forme d’un pop-up.

Un autre changement, toujours en rapport avec iOS 18 et macOS Sequoia, est en lien avec les claviers bilingues. Vous pouvez taper du texte en anglais (ou une autre langue) et en coréen sur le même clavier sans avoir à changer manuellement de langue, avec des suggestions de mots dans chaque langue.