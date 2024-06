Apple va concurrencer 1Password, Bitwarden et les autres en proposant son propre gestionnaire de mot de passe sur iOS 18 et macOS 15 à l’aide d’une application dédiée, selon Bloomberg. Elle aurait tout simplement pour nom « Mot de passe » (Passwords).

La nouvelle application d’iOS 18 et de macOS 15 s’appuiera sur le trousseau iCloud, un outil déjà accessible aux utilisateurs qui permet de garder leurs mots de passe (et autres informations sécurisées) à jour sur leurs appareils et les partager avec des personnes de confiance. L’accès au trousseau iCloud est quelque peu « caché » actuellement, avec notamment le besoin de se rendre dans l’application Réglages.

En proposant une application dédiée, Apple va inviter la plupart des utilisateurs à s’intéresser réellement à la sécurité des mots de passe et au stockage de ces derniers. L’application proposera une liste d’identifiants de l’utilisateur et répartira les détails dans différentes catégories, telles que les comptes, les réseaux Wi-Fi et les passkeys. Comme la plupart des gestionnaires de mots de passe, les données pourront être remplies automatiquement sur les sites Web et les applications lorsqu’un utilisateur doit se connecter.

Il y aura un support pour l’Apple Vision Pro, ainsi que pour les PC tournant sous Windows. Apple proposera également le support des codes de vérification et un système d’authentification comme peut l’être Google Authentificator.

La présentation du gestionnaire de mots de passe d’Apple avec iOS 18 et macOS 15 se fera le 10 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024.