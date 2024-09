Flappy Bird va être de retour sur iPhone, une décennie après sa disparition de l’App Store. Le célèbre jeu était très simple et la nouvelle version, gérée par une nouvelle équipe, sera plus complète et aura une disponibilité sur davantage d’appareils.

Flappy Bird a fait ses débuts sur iPhone en 2013. Le principe est simple : il faut faire avancer un oiseau dans un environnement à défilement horizontal en tapotant sur l’écran, tout en évitant des tuyaux présents en haut et en bas de l’écran. Dès qu’un tuyau est touché, la partie est terminée.

Le fonctionnement très simple a bien aidé pour attirer du monde. Le jeu était réellement populaire il y a 10 ans, à tel point que son développeur Dong Nguyen générait 50 000 dollars de revenus grâce aux publicités affichées. Mais l’histoire s’est arrêtée en 2014, lorsque Dong Nguyen a retiré le titre de l’App Store. Il n’aimait pas la pression liée à Flappy Bird et a préféré quitter l’aventure.

En 2025, Flappy Bird sera de retour sur iOS, Android, ainsi que sur le Web. L’équipe qui s’occupe de la nouvelle version du jeu a pour nom Flappy Bird Foundation. Elle indique avoir obtenu les droits de la marque Flappy Bird auprès de Gametech Holdings, ainsi que les droits du jeu original. « Le chemin a été long et tortueux, mais nous sommes ravis de pouvoir enfin partager Flappy Bird à nouveau avec le monde entier », déclare le groupe.

Flappy Bird dans sa version d’origine était gratuit. Il n’est pas précisé si ce sera le cas pour l’édition prévue en 2025.