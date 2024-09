Lors du 49e Festival international du film de Toronto, le Théâtre Royal Alexandra a accueilli la première canadienne de la prometteuse mini-série Disclaimer. Co-Produite par Apple TV+, créée et dirigée par le lauréat de cinq Oscars Alfonso Cuarón (Gravity), la série avec Cate Blanchett et Kevin Kline en vedettes a reçu un accueil plutôt chaleureux du public présent dans la salle, la projection étant suivie par une séance de questions-réponses avec Cuarón et les acteurs principaux. Disclaimer est un thriller psychologique en sept parties, basé sur le roman à succès de Renée Knight, qui raconte l’histoire de la journaliste Catherine Ravenscroft (Blanchett), cette dernière découvrant avec stupeur qu’elle est le personnage principal d’un livre révélant ses secrets les plus sombres. Catherine tente de découvrir l’identité mystérieuse de l’auteur du livre, un retour douloureux sur son passé qui met aussi en péril les relations avec son fils et son mari.



Disclaimer fera ses débuts sur Apple TV+ le 11 octobre 2024, avec ses deux épisodes. L’intégralité de la série sera disponible pour un visionnage intégral à partir du 15 novembre 2024.