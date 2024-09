Si l’on en croit les analystes, l’Apple Vision Pro se serait écoulé à moins de 200 000 exemplaires depuis son lancement, certains tablant même sur des ventes d’à peine 100 000 unités. Beaucoup trop cher malgré sa sophistication, sans réel contenu capable de faire tourner les têtes (et le porte-monnaie), l’Apple Vision peine encore à exister sur un marché toujours plus dominé par Meta. Counterpoint a fait ses petits calculs et arrive à une conclusion implacable : les ventes de casques Meta Quest 2&3 ont représenté 80% des ventes de ce type d’appareil sur le second trimestre 2024. Loin, très loin derrière, le fabricant DPVR tient 8% du marché, Pico se contente de 5% et enfin, en quatrième position, l’Apple Vision Pro apparait avec à peine 3% de parts de marché, à égalité avec le PSVR 2 de Sony.

Si les chiffres bruts font mal pour l’Apple Vision Pro, on se demande tout de même quelle mouche a piqué Counterpoint de placer le Vision Pro dans la catégorie des casques VR. Le Vision Pro est en effet un casque purement XR (il y a peu de contenu strictement VR à vrai dire), alors que le fabricant DPVR ainsi que Sony produisent uniquement des casques VR taillés pour le jeu, sans oublier que Pico ne vend pas que du Pico 4 et que les casques de génération antérieure ne sont pas XR eux aussi. Certes, cela n’aurait pas changé la tendance de fond pour le Vision Pro, mais il est certain que sur le marché de la XR (et non de la VR seule), le casque d’Apple aurait alors bénéficié d’une PDM un peu meilleure.