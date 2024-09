Apple met les petits plats dans les grands. Jeudi 12 septembre s’est tenue au prestigieux cinéma Élysées Biarritz (près des Champs-Elysées) l’avant-première mondiale de la série Apple TV+ La Maison. Avec son casting tout aussi prestigieux et après un trailer assez engageant, La Maison s’annonce comme une production solide en 10 épisodes.

Un petit rappel du pitch : Le monde de la haute couture se mêle à des enjeux cruciaux dans cette plongée en coulisses où une maison de mode iconique est secouée par un scandale et une transformation suite à une vidéo virale impliquant le célèbre créateur Vincent Ledu (Lambert Wilson). Cette crise met en péril la légendaire maison de haute couture LEDU, dirigée par la famille éponyme. Perle Foster (Amira Casar), ancienne muse de Vincent, encore dans son ombre, s’associe avec la designer de la nouvelle génération, Paloma Castel (Zita Hanrot), pour sauver, faire évoluer et renouveler la Maison LEDU vieille de plusieurs siècles. Profitant de la chute de Vincent, Diane Rovel (Carole Bouquet), la PDG impitoyable du groupe de luxe Rovel, lance une offensive pour acquérir ce qu’elle considère comme son trophée le plus précieux : la Maison LEDU. Pour atteindre cet objectif, tous les moyens sont bons, car il ne s’agit pas seulement d’acquérir une autre marque, mais de se venger.

L’autre bonne nouvelle, c’est que l’intégralité de la série serait disponible pour le visionnage le 15 novembre prochain.