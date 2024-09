Apple a opéré à une modification pour le bouton d’appairage des AirPods 4. Celui-ci est désormais caché, alors qu’il était bien visible sur la génération précédente.

Boîtier des AirPods 3 à gauche et des AirPods 4 à droite

Sur le boîtier des AirPods 3, le bouton d’appairage est situé à l’arrière du boîtier de charge. Mais pour les AirPods 4, il n’y a rien de particulier si l’on regarde l’avant ou l’arrière du boîtier. Mais le bouton d’appairage est toujours là, la seule différence est qu’il est caché.

Le bouton d’appairage est désormais un système capacitif situé sur la face avant du boîtier des AirPods 4, juste en dessous du voyant avec la LED. Un double appui active l’appairage et vous verrez apparaître les écouteurs sur un autre appareil pour les connecter. Un triple appui permet de remettre à zéro les écouteurs.

Marques Brownlee (MKBHD) évoque ce point à 3m48 dans son test.

Dave Lee aussi l’évoque à 3m20.

Les deux vidéos montrent également que le boîtier pour les AirPods 4 perd le support de MagSafe. Il est toujours possible d’avoir la charge sans fil, mais il n’y a plus d’aimants. Ainsi, le boîtier doit être posé à plat. Si vous avez une station de charge avec l’espace pour la charge sans fil en hauteur, le boîtier tombera, alors que ceux des AirPods 2 et 3 s’accrochent grâce aux aimants. Il y a toutefois une exception : les boîtiers peuvent toujours être fixés magnétiquement au galet de charge de l’Apple Watch.