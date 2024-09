Apple TV+ enrichit son catalogue de séries en langues non-américaine : après Midnight Family (espagnol), La Maison (français), ou bien encore Where’s Wanda ? (allemand), la plateforme de streaming annonce Tú También lo Harías, une série en huit épisodes et en langue espagnole. Produite par Legendary Television et Espotlight Media, Tú También lo Harías débarquera sur Apple TV+ dès le 30 octobre prochain (les deux premiers épisodes). Une vraie surprise donc à si peu de temps de la diffusion.

La série raconte les évènements survenus juste après un braquage armé dans un bus près de Barcelone, braquage s’étant soldé par la mort des trois braqueurs. Deux détectives, anciens amants, mènent l’enquête afin de découvrir la vérité des faits derrière les témoignages souvent contradictoires des six témoins. David Victori (Sky Rojo) et Jordi Vallejo (« L’Innocent » de Harlan Coben) sont les scénaristes et showrunners de la série, Victori étant aussi le réalisateur des huit épisodes. Le casting est composé de Ana Polvorosa (« Les Demoiselles du Téléphone »), Michelle Jenner (« Berlin »), Pablo Molinero (« La Peste ») et José Manuel Poga (« La Casa de Papel »).