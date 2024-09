Ce n’était donc qu’un heureux « accident » pour Samsung, qui l’an dernier avait interrompu une série de 20 ans d‘Apple en tête du classement de l’American Customer Satisfaction Index, classement portant sur les ordinateurs personnels. Plus précisément, le géant sud coréen était parvenu à égalité de points avec Apple, un « exploit » au vu des performances et de la qualité de finition des Mac. La progression de Samsung aura été de courte durée : Apple est en effet revenu en tête du classement 2024, et Samsung ne se contente pas de rétrograder à sa seconde place habituelle puisque HP lui passe devant.

Apple gagne 2 points dans le classement sur un an, et passe donc de 83/100 à 85/100. HP est juste derrière avec 84/100, et Samsung perd un point par rapport à l’an dernier (82/100). On note aussi la belle progression d’Amazon qui gagne une place avec 80/100 (contre 78/100 l’an dernier). Dell aussi perd des plumes et passe de la 3ème à la 4ème place (80/100), à égalité de points avec Lenovo et Amazon.

Au final, on constate surtout que les utilisateurs sont globalement très satisfaits de leur matériel informatique. Même une marque comme Acer, qui ne prétend pas livrer des machines avec le même niveau de raffinement qu’Apple, parvient tout de même à décrocher un très convenable 78/100.

Le classement annuel de l’ACSI est basé sur les réponses à des questionnaires de plus de 13 000 utilisateurs (choisis au hasard dans la population américaine) de juillet 2023 à juin 2024. Quant à la catégorie des ordinateurs personnels, cette dernière inclut les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes.