Apple a actuellement un accord avec Goldman Sachs pour s’occuper de sa carte bancaire Apple Card, mais les deux groupes veulent cesser leur partenariat. Selon le Wall Street Journal, Apple discute avec JPMorgan Chase pour l’avoir comme nouveau partenaire bancaire.

JPMorgan Chase plutôt que Goldman Sachs pour l’Apple Card ?

Les discussions entre Apple et JPMorgan Chase ont commencé au début de l’année et s’accélèrent depuis quelques semaines. Mais il reste encore du travail au niveau des négociations et le potentiel accord ne devrait pas arriver avant plusieurs mois.

JPMorgan propose déjà aux clients de Chase des offres sur les produits Apple et paie l’entreprise chaque fois qu’un de ses millions de clients titulaires d’une carte utilise Apple Pay. Pour sa part, Apple doit trouver un nouveau foyer pour sa carte de crédit Apple Card, qui compte plus de 12 millions d’utilisateurs.

L’équipe de JPMorgan qui négocie l’accord souhaite payer moins que la valeur nominale totale des 17 milliards de dollars de soldes impayés du programme de cartes de crédit d’Apple. Les comptes avec des cartes de crédit se vendent souvent au pair ou avec une prime par rapport au total des prêts, tandis que les comptes qui présentent un taux d’impayés élevé ou d’autres défauts peuvent être vendus à perte.

En outre, JPMorgan souhaite supprimer des éléments clés du programme de cartes, notamment l’obligation faite par Apple à tous les détenteurs de cartes de recevoir leur relevé au début du mois. Cette structure de facturation inhabituelle a créé des problèmes de service à la clientèle pour Goldman Sachs et, à son tour, a contribué à l’examen réglementaire de l’activité de prêt à la consommation de la banque.

Ni Apple ni JPMorgan Chase ne commentent publiquement pour le moment. Apple a également eu des contacts avec les établissements bancaires Synchrony Financial et Capital One pour l’Apple Card, mais les discussions ont surtout lieu avec JPMorgan Chase.