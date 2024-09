C’était prévisible : TSMC a commencé à produire des puces A16 destinées à l’iPhone 14 Pro dans sa fonderie d’Arizona. En projet depuis 2020, cette nouvelle usine serait donc désormais capable de produire de petites quantités de puces, raison pour laquelle les « vieux » processeurs A16 ont été privilégiés (processeurs destinés à une gamme vieille de deux ans elle aussi).

Pour l’instant, la production en cours s’apparente plutôt à une phase de test grandeur nature. La Fab 21 de TSMC en Arizona fabriquerait le SoC A16 selon un processus N4P identique à celui utilisé dans l’usine TSMC de Taiwan. Et donc, on est plus sur du 5nm amélioré que sur du « pur » 4nm même si le processus de fonderie reste éminemment complexe. Le taux de rejet (processeurs mis à la benne à cause de petits défauts) serait même moindre que celui de l’usine de Taiwan.

L’usine d’Arizona aura malgré tout accouché dans la douleur, les travaux étant ponctués de retards, d’accidents de chantier, etc., une avalanche de soucis qui laissait craindre un moment que le site ne se transforme en une zone désertifiée une fois le budget limite atteint (on parle ici de milliards de dollars tout de même). Il n’était même pas certain qu’Apple fasse partie des premiers clients concernés par ce site, mais la logique a finalement été respectée (Apple est le plus gros client de TSMC).