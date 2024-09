Un extrait du tournage du clip avait été dévoilé lors de la keynote de l’iPhone 16/16 Pro, mais cette fois-ci, c’est l’intégralité du morceau qui est disponible sur YouTube depuis quelques jours. Dancing in the Flames, premier titre du prochain album de The Weeknd, est bien dans la veine tonale des autres créations de l’artiste. Mais ce qui nous intéresse ici est moins la qualité musicale du morceau que le fait que le clip l’accompagnant a entièrement été filmé à l’iPhone 16 Pro Max, ce qui est d’ailleurs précisé en toute fin de clip. On note aussi que le clip permet d’afficher par la bande une sorte de « best of » des fonctions vidéo des derniers iPhone 16 Pro, dont un mode ralenti réellement impressionnant. L’étalonnage colorimétrique a t-il aussi été réalisé à l’aide des nouveaux filtres « pro » des derniers iPhone ? Ce n’est pas impossible (les teintes du clip rappellent effectivement celles dévoilées lors de la keynote), mais rien ne permet de le confirmer non plus…

Même si le résultat est ici impressionnant et qu’il faut bien reconnaitre que l’iPhone est un excellent vidéophone, il ne faut pas oublier que le tournage a nécessité de nombreux accessoires et effets de toute sorte (rails, gimbal, etc.) et que bien sûr les images ont été montées à minima sur un Mac équipé de FCP. Pas d’iPhone bien sûr pour cette étape cruciale…