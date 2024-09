Les tests le disent et le redisent encore : les iPhone de la gamme Pro font d’excellents vidéophones, au point que l’on ne compte plus le nombre de vidéastes professionnels et parfois même de réalisateurs qui se servent de ces modèles pour tourner leurs créations (généralement des courts métrages). Mais cette fois, on passe à l’étage du dessus : 28 ans plus tard, le prochain film de Danny Boyle (suite donc de 29 jours plus tard), a été entièrement tourné… avec un iPhone 15 Pro Max ! Si l’information est surprenante, elle ne semblera pas si dingue pour quiconque est au courant de la façon dont le réalisateur a filmé 28 jours plus tard, soit avec un simple Canon XL-1 équipé de MiniDVs.

En l’occurrence, l’iPhone 15 Pro Max (bardé d’accessoires et d’objectifs tout de même…) a été choisi par Boyle pour sa grande souplesse d’utilisation – quelques centaines de grammes contre parfois des dizaines de kilos pour de grosses cam de cinéma – et ses fonctions vidéo très avancées (pour un smartphone), comme l’enregistrement en ProRes en 4K, une très bonne gestion des effets de « bougé », et globalement des images de grande qualité au vu du capteur utilisé. Et dire que l’iPhone 15 Pro Max est le modèle sorti l’an dernier et que l’iPhone 16 Pro Max fait probablement mieux encore !