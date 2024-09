Apple n’a pas menti : l’iPhone 16 vient d’obtenir de la part d’iFixit la note de réparabilité la plus élevée qu’un iPhone ait jamais obtenue, soit un très correct 7/10. Cette bonne note a été obtenue principalement grâce à un unique composant : la batterie. iFixit juge en effet que cette dernière, à cellules dures, est plus résistante et s’avère donc moins susceptible d’exploser ou de rentrer en combustion.

Les adhésifs électro adhésifs

L’autre atout de cette nouvelle génération de batterie, c’est son système de fixation avec un adhésif fonctionnant par électro-adhésion. Une batterie de 9 volts et deux connecteurs suffisent pour retirer cet adhésif. Une petite révolution à l’échelle d’Apple et de la (très) mauvaise réputation du californien en terme de réparation. Enfin, iFixit salue la possibilité de démonter facilement la façade arrière et avant de l’iPhone 16, ce qui permet d’accéder aux composants de l’appareil très facilement.

Outre ces points forts, le démontage de l’iPhone 16 a révélé quelques nouveautés intéressantes, comme un dissipateur thermique revu et corrigé au dessus du processeur (et plus exactement au dessus du Neural Engine), ou bien encore un bouton photo embarquant son propre circuit intégré. Du bel ouvrage donc, et un iPhone qui prouve enfin qu’Apple peut faire des appareils à la fois très fins et réparables. Il était temps…