Apple a cessé de signer iOS 17.6.1 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

iOS 17.6.1 a vu le jour le 7 août dernier pour corriger un problème avec la fonction de protection avancée des données pour iCloud. Apple indiquait qu’un problème pouvait empêcher d’activer ou de désactiver la protection. C’est maintenant de l’histoire ancienne.

Le 19 août, Apple a proposé une révision de cette mise à jour, sans que l’on sache réellement ce qui avait changé par rapport à la version du 7 août.

Voici comment Apple présente la protection avancée des données pour iCloud :

La protection avancée des données pour iCloud est un réglage optionnel qui vous permet de bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé proposé par Apple pour les données stockées dans le cloud. Si vous choisissez d’activer la protection avancée des données, la majorité de vos données iCloud sont protégées par un chiffrement de bout en bout, y compris les sauvegardes iCloud, les photos, les notes et d’autres encore. Personne d’autre que vous ne peut accéder à vos données chiffrées de bout en bout, pas même Apple, et elles restent protégées, même en cas de fuite de données dans le cloud. Avant d’activer la protection avancée des données, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont vos données sont sécurisées avec la protection standard des données et lorsque vous activez la protection avancée des données.