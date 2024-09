Les derniers modèles d’iPhone 16/Plus et d’iPhone 16 Pro/Pro Max sont équipés d’un matériau Ceramic Shield de deuxième génération, présenté comme étant toujours plus résistant. Le test annuel de chutes d’Allstate Protection Plans montre que malgré cette amélioration de matériau, l’iPhone 16 Pro Max (le modèle testé) reste vulnérable aux surfaces dures comme le béton. Lors des tests utilisant un « DropBot » à une hauteur de six pieds, l’écran avant de l’iPhone 16 Pro Max s’est finalement brisé lors d’une chute sur la face avant, rendant l’appareil inutilisable (bien que les retours haptiques toujours fonctionnels permettraient une éventuelle réparation). Lors d’une chute sur le dos, le verre arrière s’est fissuré après un seul impact, endommageant le bloc photo bien que le mobile soit resté globalement fonctionnel. Évidemment, les dégâts constatés varient en fonction de l’angle et de la surface.



Il est à noter qu’aucun smartphone avec une coque en verre n’a survécu aux tests du DropBot d’Allstate. L’échec de l’iPhone 16 Pro Max n’est donc pas en soi une surprise. Ces tests soulignent en tout cas que les risques de chutes sont toujours présents pour les smartphones, surtout lors des chutes sur des surfaces dures (ce qui représente la majorité des cas de chutes). En d’autres termes, il reste assez utile de se munir d’une bonne coque de protection voire d’un AppleCare+.