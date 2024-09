C’est LA boulette du jour, peut-être même de la semaine (voire du mois) : de nombreux propriétaires d’Apple Watch aux Etats-Unis rencontrent des difficultés pour activer leurs forfaits cellulaires via Verizon… sauf si ces derniers ont acheté l’appareil directement auprès de l’opérateur ! Les utilisateurs concernés rapportent avoir passé des heures avec le support de Verizon pour finalement découvrir que le problème a un rapport avec l’endroit où l’Apple Watch a été achetée (chez Verizon ou chez un autre vendeur). Si l’appareil est acheté chez Verizon, son numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) est automatiquement enregistré dans le système de l’opérateur, ce qui permet une activation sans problème. A contrario, les Apple Watch achetées auprès d’autres vendeurs (y compris Apple), n’ont pas leur numéro IMEI dans le système de Verizon, ce qui empêche alors l’activation.

Thank to @VerizonSupport, my wife no longer has a working cell phone because of repeated activation attempts for her new Apple Watch. No way to fix it except to “wait” and hope despite it being. Verizon mess up.

— Paul Weaver (@Mvestor) September 23, 2024