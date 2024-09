Oman s’ajoute à la liste des pays où Apple Pay est officiellement disponible. Cela intervient quelques mois après le support en Équateur.

Selon Apple, les banques proposant Apple Pay à Oman sont notamment Bank Muscat, Sohar International, Sohar Islamic, BankDhofar, National Bank Oman, Dhofar Islamic et Al Muzn. Les opérateurs Vodafone et Ooredoo ont également annoncé que leurs services pouvaient être payés via Apple Pay.

Finally Apple Pay in Oman 😍🔥 pic.twitter.com/2pXmCNoIZD — AHMED ALHARTHI (@lmvq7) September 24, 2024

Exciting news for #Oman! 🔥 Apple Pay is now live 🌟 Customers will experience contactless payments with a tap, integrating effortlessly into their digital wallet. Supported banks:

• Bank Muscat

• Bank Dhofar

• NBO

• Sohar International Bank

• Sohar Islamic Bank

•… pic.twitter.com/1Ap63hUA4d — مــ حــ مــ ــد| 🥇 (@iManji92) September 24, 2024

Sans surprise, l’utilisation d’Apple Pay dans le pays au Moyen-Orient est identique à celle des autres régions. Il est possible de payer avec son iPhone dans une boutique physique, sur Internet ou dans les applications. L’Apple Watch peut aussi permettre de payer dans une boutique. Pour l’iPad et le Mac, l’usage se fait dans les applications ou sur le Web en passant par Safari.

Plus de 80 pays et régions proposent à ce jour le support d’Apple Pay. Tout a commencé en 2014 avec les États-Unis. En France, la disponibilité fut une réalité en juillet 2016.