Apple a reçu le feu vert au Canada pour proposer la fonction de détection d’apnée du sommeil sur les Apple Watch. L’accord a été donné par Santé Canada, un ministère du gouvernement du pays d’Amérique du Nord qui est responsable d’aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé.

La détection de l’apnée du sommeil est disponible sur l’Apple Watch en France et dans plus de 150 pays/régions avec watchOS 11, qui est disponible depuis le 16 septembre. Mais certains pays ne peuvent pas en profiter parce qu’il faut attendre la validation des autorités locales.

Maintenant que le Canada a validé la demande d’Apple, il faut s’attendre à ce que la fonctionnalité soit rapidement activée pour les utilisateurs canadiens avec une Apple Watch récente. Il n’y a cependant pas encore d’information pour la date de disponibilité.

Pour détecter l’apnée du sommeil, l’Apple Watch surveille les petits mouvements de poignet associés aux interruptions de la fréquence respiratoire normale grâce à l’accéléromètre, puis consigne les données enregistrées sous « Perturbations respiratoires » dans l’application Santé. Normales en petit nombre, les perturbations respiratoires sont un bon indicateur de la qualité du sommeil. Et si elles surviennent fréquemment au cours de plusieurs nuits, elles peuvent être le signe d’une apnée du sommeil.

Le nouvel algorithme d’apnée du sommeil analyse les données des perturbations respiratoires, puis l’Apple Watch alerte l’utilisateur en cas de signes évoquant une apnée du sommeil. L’alerte inclut la période à laquelle l’apnée potentielle a eu lieu et des ressources pédagogiques encourageant à demander un traitement. Les utilisateurs peuvent également exporter un PDF détaillant leurs perturbations respiratoires sur trois mois, et le partager avec leur médecin pour en discuter sur la base d’informations plus complètes.