Apple a introduit les itinéraires pour vélos dans ‌Apple Plans avec iOS 14, offrant aux cyclistes des trajets adaptés comprenant les pistes cyclables, les chemins et les routes adaptées pour ce type de véhicules, indiquant même les routes/pistes fortement pentues, les escaliers et tout autre type d’obstacles potentiels.

Jusqu’ici, les itinéraires pour vélos étaient principalement disponibles dans certains pays et grandes villes d’Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l’Asie. En Océanie, la fonctionnalité était auparavant limitée à l’Australie, mais la Nouvelle-Zélande vient de se rajouter à la liste. Apple déploie généralement ses nouvelles fonctionnalités progressivement, ce qui signifie que les utilisateurs néo-zélandais verront probablement par étape progressive ces itinéraires pour cyclistes.

Apple n’a pas encore fourni de détails sur les zones couvertes En Nouvelle-Zélande, mais on s’attend bien sûr à ce que ces zones incluent les grandes villes et les itinéraires cyclables les plus populaires. Pour rappel, le site Web d’Apple répertorie toutes les régions où les itinéraires pour cyclistes sont disponibles, (et l’on remarque d’ailleurs que la Nouvelle-Zélande n’y figure pas encore).