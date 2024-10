Apple a repris sa place de marque technologique la plus valorisée en 2024 au classement Brand Finance, surpassant Amazon avec une augmentation de 74 % d’une valeur de marque culminant désormais à 516,6 milliards de dollars. Cette croissance impressionnante est attribuée à la stratégie de prix premium d’Apple et à sa forte « équité » de marque. L’entreprise a également amélioré son indice de force de marque (BSI) à 86,5 sur 100, obtenant une note AAA, contre AAA- l’année précédente. Microsoft se classe deuxième avec une augmentation de 78 % de la valeur de sa marque (340,4 milliards de dollars), tandis que Google occupe la troisième place avec une croissance de 19 % à 333,4 milliards de dollars. De plus, Apple est en tête du secteur technologique avec la plus haute valeur (33,3 milliards de dollars) en termes de perception de durabilité.

Toujours selon ce classement Brand Finance, NVIDIA est devenue la marque technologique à la croissance la plus rapide en 2024, avec une augmentation impressionnante de 163 % de sa valeur de marque (44,5 milliards de dollars), ce qui permet à la marque reine de l’IA de grignoter 19 places et d’occuper la 10e position du classement. Cette croissance est largement due aux innovations pionnières de l’entreprise dans l’intelligence artificielle, innovations qui ont eu un impact majeur dans de nombreux secteurs en lien avec l’IA. Brand Finance souligne également que la perception de NVIDIA comme une marque innovante a contribué à faire grimper son indice de force de marque au-dessus de 80, lui permettant d’obtenir une note AAA-.

Les 10 premières marques :