Dans un procès intenté en 2021, Identity Security avait accusé Apple de violation de brevet liée à la technologie de vérification des utilisateurs et de sécurité des données utilisée dans les produits iPhone, réclamant plus de 360 ​​​​millions de dollars de dommages et intérêts. Les brevets en question étaient liés à des fonctionnalités telles que Face ID, Touch ID et la sécurité par mot de passe. L’affaire est devenue publique en 2022 et Apple a été traduit en justice devant le tribunal de district américain du district ouest du Texas, généralement compréhensif avec les sociétés plaignantes défendant leurs brevets.

Il faut croire que cette fois le dossier était vraiment mal ficelé puisque vendredi 4 octobre , le jury fédéral d’Austin s’est prononcé en faveur d’Apple, et a jugé que la firme de Cupertino n’avait pas violé les quatre brevets revendiqués dans la plainte initiale. Pour le dire autrement, les poursuites contre Apple ont été déboutées, ce qui permet au géant américain d’éviter une amende pour dommage et intérêt qui se serait probablement compté en centaines de millions de dollars. Identity Security fera t-il appel de cette décision ? Les procédures de justice coûte très cher, et la startup (qui n’est pas loin du patent troll dans cette affaire) ne dispose pas de fonds illimités… contrairement d’ailleurs à Apple.