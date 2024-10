Les années passent, et Apple domine toujours autant le marché des tablettes, et ce avec une régularité de métronome. Alors certes, localement, comme par exemple sur le marché chinois, la concurrence se réveille et Huawei est même revenu à hauteur d’Apple ; mais au final, sur le grand marché mondial, l’iPad est encore à 37% de parts de marché sur le second trimestre 2024, soit une Pdm cinq fois plus grande que celle de Huawei et presque deux fois plus grande que celle de Samsung et de ses Galaxy Tab. Malgré des tarifs premiums, Apple occupe donc la même Pdm d’une année sur l’autre et progresse même dans les ventes (+14%).

Du reste, c’est l’ensemble du marché des tablettes qui connait une forte poussée de croissance :+16% pour Samsung (20% de Pdm), +49% pour Huawei (7% de Pdm), +17% pour Lenovo (7%) et +92% pour Xiaomi (+6%). Seules les plus « petites » marques ont souffert sur la période (-2% mais 23% de Pdm). Apple parviendra t-il à garder cette position dominante sur les prochains trimestres ? C’est probable, d’autant que la firme de Cupertino dispose d’une gamme variée, tant du point de vue tarifaire que des caractéristiques.