Décidément, les évaluations de ventes de Mac restent un énorme sujet à débat pour les organismes pourtant sensés éclaircir la situation. Ce n’est pas la première fois que Canalys, Gartner, Counterpoint et IDC s’écharpent sur des estimations de ventes très différentes pour une même période, mais cette fois, on frôle vraiment l’absurde. Canalys nous annonçait en effet hier que les ventes de Mac sont en baisse de 17% sur le Q3, ce qui aurait permis à Asus de dépasser la firme californienne pour se positionner à la 4ème place du classement des plus gros fabricants de PCs. Gartner vient de publier ses propres chiffres, et ils auront de quoi décontenancer les investisseurs puisque les ventes de Mac apparaissent cette fois en hausse de 3,5% sur la période, avec une estimation de ventes de 5,6 millions d’unités. Surtout, Apple est loin devant Asus dans ce dernier classement, ce dernier ne dépassant pas la barre des 5 millions d’unités et affichant même des ventes en baisse (-3%).

A ce compte, étant donné le grand écart entre les deux classement, il devient littéralement impossible de décrire l’état du marché du Mac, et seulle la publication de résultats prévue le 31 octobre permettra d’y voir réellement plus clair.