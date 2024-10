Apple a annoncé il y a quelques heures son intention de faire un don (d’un montant non divulgué) aux secours et personnels humanitaires pour les personnes touchées par l’ouragan Milton. Tim Cook a annoncé ce don sur son compte X, comme cela est le cas pour chaque catastrophe naturelle (et pas seulement celles qui se déroulent sur le sol américain). Pour rappel, Apple avait aussi fait des dons pour les secours après le très meurtrier ouragan Helene (qui a fait plus de deux cents morts aux États-Unis) et les incendies de forêt de Maui en 2023.

Our hearts go out to all of those impacted by the devastation of Hurricane Milton. To everyone still in harm's way, please stay safe. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) October 10, 2024