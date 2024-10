Une série réalisée par le mexicain Alfonso Cuarón est forcément un évènement : couvert de prix (Oscars, BAFTAs, Lion d’Or, Golden Globes, etc,), réalisateur de plusieurs chefs d’œuvres ou films cultes (Gravity, Les Fils de l’Homme, Y tu mamá también, Roma), Cuarón est l’un des réalisateurs contemporains les plus talentueux. Disclaimer est la dernière création du maitre, « un thriller psychologique captivant en sept chapitres, avec Cate Blanchett et Kevin Kline », tous deux lauréats d’un Oscar. Apple précise que « Disclaimer » est basé sur le roman éponyme à succès de Renée Knight. La journaliste Catherine Ravenscroft (C. Blanchett) a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres. Lorqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui expose ses secrets les plus sombres. Alors que Catherine s’efforce de découvrir la véritable identité de l’écrivain, elle est forcée d’affronter son passé avant qu’il ne détruise sa vie et n’affecte son mari Robert (Sacha Baron Cohen) et leur fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee). Lesley Manvill, Louis Partridge, Leila George et Hoyeon font également partie de la distribution. »



Déjà couverte d’éloges par la critique américaine, Disclaimer arrive aujourd’hui sur Apple TV+, et il serait dommage de passer à côté. Les deux premiers épisodes sont disponibles.