Apple vient d’inaugurer un nouveau laboratoire de recherche appliquée à Shenzhen, en Chine, renforçant ainsi sa présence dans le domaine de la recherche et du développement sur le plus grand marché mondial du smartphone. Située dans la zone de coopération technologique Hetao Shenzhen-Hong Kong, cette nouvelle installation aura pour objectif d’améliorer les tests et la recherche pour nombre de produits majeurs tels que les écouteurs iPhone, l’iPad et l’Apple Vision Pro, tout en renforçant la collaboration avec les fournisseurs locaux d’Apple. Avec une superficie de 20000 mètres carrés, le laboratoire devrait devenir le principal centre de R&D d’Apple dans la région de la Grande Baie qui englobe Hong Kong, Macao et plusieurs villes de la province du Guangdong. Il s’agit du plus vaste labo de R&D d’Apple en dehors des États-Unis, et à terme, plus de 1000 employés devraient y travailler.

La zone de coopération technologique Hetao Shenzhen-Hong Kong

Ce laboratoire géant prouve en tout cas l’engagement d’Apple vis à vis du marché chinois, et dans un contexte concurrentiel plus difficile marqué par la concurrence croissante de Huawei (de nouveau en pleine forme et dont les ventes de tablettes viennent de dépasser celles des iPad). Apple continue malgré tout de diversifier sa chaîne d’approvisionnement manufacturière hors de Chine, mais il semble que la stratégie soit différente concernant les unités de recherche. Il faut dire que l’arrêt inopiné d’une usine chinoise de fabrication d’iPhone aurait un impact bien supérieur à la fermeture d’un laboratoire de R&D.