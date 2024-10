Avec iOS 18.1, Apple propose une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de modifier l’adresse e-mail principale pour leur compte Apple/iCloud. L’adresse e-mail principale est celle qui est visible par les autres personnes lors de la collaboration et du partage de documents, de l’envoi d’invitations pour le calendrier, etc.

Jusqu’à présent, Apple ne facilitait pas la modification de l’adresse e-mail d’un compte Apple, bien qu’elle soit parfois visible par d’autres personnes. Pour changer l’adresse e-mail d’un compte Apple, il fallait auparavant supprimer l’adresse utilisée, en choisir une autre et se soumettre à une procédure de vérification.

Avec iOS 18.1, il est maintenant possible de tout gérer au niveau de l’application Réglages. Vous pouvez désormais changer d’adresse e-mail et continuer à utiliser l’ancienne pour vous connecter en même temps que la nouvelle. Ce paramètre est également assorti d’une option permettant de modifier une adresse iCloud.com ou me.com, de sorte que si vous avez une adresse que vous n’aimez pas, vous pouvez maintenant la remplacer par une autre.

At last! You can now change your iCloud email address on iOS 18.1! Pardon the slightly broken screenshot. 😅 pic.twitter.com/H9RjBV9uhG

