Apple propose une nouvelle déclinaison de son casque Beats Studio Pro, avec maintenant un coloris noir et or. Mais la disponibilité est pour le coup limité à Best Buy aux États-Unis et à Currys au Royaume-Uni.

Il y a déjà eu un modèle exclusif vendu il y a peu sur Amazon. Il s’agissait du Beats Studio Pro en blanc mat. Aujourd’hui, il y a donc un modèle noir et or, là encore réservé à certains commerçants et non à la totalité.

Voici les points forts du casque selon Apple :

Une expérience d’écoute immersive grâce au système acoustique personnalisé le plus puissant de Beats

Toujours au cœur du son grâce à l’audio spatial et au suivi dynamique de la tête

Le mode Réduction active du bruit optimise le son en continu pour garantir une véritable immersion musicale

Le mode Transparence vous permet de rester à l’écoute de votre environnement

Compatibilité et intégration améliorées aux écosystèmes Apple et Android¹ grâce au jumelage d’un seul geste

Plus d’options de connexion : audio USB-C, Bluetooth classe 1 et entrée audio 3,5 mm

Deux nouveaux profils d’égaliseur avec l’audio USB-C

Écoute prolongée avec jusqu’à 40 heures d’autonomie (lorsque la Réduction active du bruit est désactivée)

Les micros avec ciblage vocal permettent de passer des appels d’une clarté irréprochable

Les coussinets en cuir UltraPlush sont conçus pour résister plus longtemps et offrir un confort inégalé

Le casque Beats Studio Pro est disponible sur Amazon pour 399,95 euros (la version blanc mat est proposée à 392,15 euros). Le modèle noir et or ne semble pas (encore ?) disponible chez les commerçants en France.