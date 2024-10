C’est la fin de l’adaptateur secteur inclus dans la boîte de l’iPad mini. C’est une réalité depuis l’iPad mini 7, qu’Apple a annoncé aujourd’hui et qui comprend notamment la puce A17 Pro pour supporter Apple Intelligence.

Un coup d’œil sur l’Apple Store en ligne montre que la boîte de l’iPad mini 7 comprend la tablette, le câble de charge USB-C… et c’est tout. Avec l’iPad mini 6, qui n’est plus proposé à la vente chez Apple mais reste disponible chez les revendeurs comme Amazon et la Fnac, il y avait également un adaptateur secteur USB-C de 20 W.

Ce retrait n’est en soi pas vraiment une surprise. Apple a déjà retiré le chargeur dans la boîte des iPad, iPad Air et iPad Pro, ainsi que des iPhone. C’est maintenant au tour de l’iPad mini 7. Le précédent modèle remontait à 2021, ce qui explique pourquoi il incluait encore un chargeur.

Que faire si vous achetez un iPad mini 7 ? Vous pouvez par exemple utiliser le même adaptateur secteur que vous avez pour votre iPhone ou un autre produit. Vous pouvez sinon vous procurer un chargeur d’Apple à 25€ ou préférer les modèles d’autres marques sur Amazon qui sont bons et moins chers. Plusieurs modèles ont la certification MFi (Made for iPhone/iPad) d’Apple et coûtent quelques euros.