Il n’est pas certain que l’annonce plaira à tous les aficionados de la franchise, mais après tout, c’est « le sens de l’histoire » comme on dit : Bungie a officiellement dévoilé Destiny: Rising, un nouveau jeu mobile (sur iOs et Android) distinct de Destiny 2, développé en collaboration avec NetEase (en fait, NetEase devrait se charger du développement, Bungie agissant comme conseil sur le jeu). Ce spin-off, tout en restant prioritairement un shooter, intègrera davantage d’éléments RPG et proposera aussi une vue à la troisième personne. L’action du jeu se situe dans un univers parallèle, un univers qui n’est pas canon à l’univers officiel de Destiny ,ce qui permettra d’ailleurs aux joueurs de s’y plonger sans avoir joué aux précédents titres.



Destiny: Rising proposera en outre des missions PvE jouables jusqu’à six personnes, ainsi que du PvP, avec des mises à jour régulières pour faire évoluer l’histoire. Les joueurs pourront évidemment utiliser des manettes PlayStation et Xbox en plus des contrôles tactiles. Une alpha fermée débutera le 1er novembre, mais sera réservée aux résidents américains et canadiens. La date de sortie officielle reste encore à confirmer.