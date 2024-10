C’est un projet lancé en 2017 et qui a coûté 1,3 milliard de dollars à Apple : le data center de l’Iowa est enfin partiellement ouvert et opérationnel. Exclusivement au service des utilisateurs nord-américains, ce serveur permet de consolider l’infrastructure réseau des services iMessage, Apple Music, iCloud, App Store, mais les bruits de couloir semblent aller vers un renforcement des capacités de calcul pour les services d’IA. Les dirigeants d’Apple doivent être soulagés : après 5 ans de retard et des investissements colossaux (dont un gros chèque en 2022), Apple avait plus récemment demandé la restauration du terrain autour du centre, un signe assez clair que le projet avançait dans le bon sens. Au final, le data center de l’Iowa occupe 2000 acres et rapporte 500000 dollars par an à Waukee, Apple s’engageant par ailleurs à investir au niveau local.

Apple a encore des plans à plus long terme concernant pas moins de 6 centres de données dans la région (en plus de celui qui vient de rentrer en activité). En 2017, Waukee a offert à Apple 214 millions de dollars en incitations fiscales, tandis qu’Apple s’est engagé de son coté à verser 100 millions de dollars pour des projets d’infrastructure et communautaires locaux, dont 4 millions de dollars pour le parc Triumph. Apple a également engagé des fonds pour l’art public et un programme de remboursement de la dette.