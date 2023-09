Vendredi 8 septembre, Apple a annoncé son soutien officiel au Climate Corporate Data Accountability Act, un projet de loi qui, en Californie, obligera les les entreprises gagnant plus d’un milliard de dollars par an à divulguer des informations détaillées relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Le projet de loi SB 253 stipule en outre que ces informations, tout aussi détaillés soit elles, devront être rédigées d’une façon claire et compréhensible par le grand public. Le sénateur de l’état Scott Wiener s’est empressé de publier sur X la longue lettre de soutien d’Apple :

Huge new endorsement — @Apple — of our groundbreaking climate bill to require large corporations to disclose their carbon footprint (SB 253).

Thank you, Apple, for making clear that this is doable & a critically important piece of climate action. pic.twitter.com/mntbWzXFDV

— Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) September 7, 2023