On a bien failli le louper, et cela aura été dommage de ne pas vous en informer chers lecteurs étant donné la grande qualité de ce contenu : Haenyeo : les dernières gardiennes de la mer est un film documentaire de la réalisatrice Sue Kim portant sur les plongeuses sud-coréennes de l’île de Jeju. Le pitch d’Apple : « Dans « Haenyeo : les dernières gardiennes de la mer », un groupe extraordinaire de grands-mères combattantes mène une lutte acharnée contre les menaces qui pèsent sur l’océan. Souvent considérées comme de véritables sirènes, les plongeuses haenyeo de l’île de Jeju, en Corée du Sud, sont réputées pour plonger depuis des siècles dans les profondeurs de l’océan, sans oxygène, afin de récolter des fruits de mer pour assurer leur survie. Aujourd’hui, alors que la plupart des haenyeo ont entre 60 et 80 ans, leurs traditions et leur mode de vie sont en danger. Mais ces femmes déterminées, drôles et courageuses refusent de baisser les bras, soutenues par une jeune génération qui se bat pour raviver leur mode de vie ancestral à travers les réseaux sociaux. Ce documentaire émouvant s’intéresse aux motivations des haenyeo, les jeunes comme les plus âgées, mais aussi leurs liens amicaux étroits, leur indépendance et leur sens contagieux de l’émancipation. Ce récit met en lumière l’histoire galvanisante de femmes s’attaquant aux puissances du monde pour protéger leur océan bien-aimé et inspirer les nouvelles générations. »



Outre son sujet absolument passionnant, Haenyeo : les dernières gardiennes de la mer bénéficie d’une qualité globale de réalisation pour ne pas dire de mise en scène qui élève réellement le film documentaire au rang de création artistique à part entière. Vraiment, c’est à ne pas louper après une séance de « binge watching » avec Slow Horses. Haenyeo : les dernières gardiennes de la mer est immédiatement disponible dans Apple TV+.