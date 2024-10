Apple TV+ a renouvelé son contrat de « premier regard » avec le producteur nominé aux Oscars Kevin Walsh et sa société, The Walsh Company, afin de continuer à développer et produire des films et séries originales pour le service. Ce partenariat prolongé renforce le rôle de Walsh en tant que fournisseur clé pour l’offre croissante d’Apple en contenus originaux. Walsh a déjà produit des contenus à succès comme The Instigators, qui est devenu le film le plus regardé sur Apple TV+, ainsi que le Napoleon de Ridley Scott. Son prochain projet est Echo Valley, un thriller mettant en vedette Julianne Moore et Sydney Sweeney, qui devrait être lancé l’an prochain.

Toujours pour Apple TV+, Walsh envisage également une suite à The Instigators en collaboration avec le réalisateur Doug Liman et les co-scénaristes Casey Affleck et Chuck MacLean. A noter que le type de contrat signé entre Apple TV+ et The Walsh Company permet à Apple d’avoir un droit de premier regard sur les nouvelles productions de la boite de production. Si Apple refuse un projet, alors ce dernier peut-être soumis à d’autres diffuseurs, mais dans tous les cas la firme de Cupertino a désormais la primeur sur tous les projets en préparation.