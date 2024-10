Le dossier s’alourdit pour la banque d’affaires : Goldman Sachs serait désormais passible d’importantes amendes du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) à cause de la façon dont la firme traite les plaintes des utilisateurs relatives à l’Apple Card et à d’autres cartes de crédit. Les pénalités, dont le montant global devrait dépasser les 50 millions de dollars, font suite à une enquête du CFPB portant sur la gestion des fraudes, les retards de remboursement et les erreurs de facturation dans la division cartes de crédit de Goldman Sachs. Les enquêteurs, qui ont démarré leurs investigations au début de l’année 2022, auraient principalement concentré leurs efforts sur le partenariat avec Apple Card, et les conclusions de leur rapport seraient donc particulièrement accablantes.

Goldman Sachs souhaiterait rompre au plus vite son partenariat avec Apple Card, mais avant de pouvoir revendre le programme financier à une autre société (telle que JPMorgan Chase), la banque d’affaires devra d’abord faire face à ces pénalités réglementaires. En privé, les dirigeants de Goldman auraient rejeté la faute de tout ce bazar sur Apple, pointant notamment du doigt la décision de Cupertino d’envoyer des factures clients au début du mois ce qui aurait perturbé les opérations de service à la clientèle de Goldman Sachs. A noter tout de même que l’amende (encore hypothétique) de 50 millions de dollars reste extrêmement faible par rapport aux pertes de la société liées à sa division de crédit à la consommation, ces pertes se montant désormais à plus de 6,5 milliards de dollars.