Apple TV+ a annoncé un nouveau podcast intitulé Extrasensory, qui sera présenté en première le 28 octobre par Will Sharpe, lauréat d’un BAFTA et d’un SAG. Cette série de huit épisodes raconte l’histoire vraie d’une famille dans les années 1950 en Angleterre : le laitier John Pollock a prophétisé que ses deux filles décédées renaitraient à la vie. Le souhait de Pollock semble se matérialiser par la suite lorsque son épouse donne naissance à des jumelles présentant des similitudes étranges avec leurs sœurs décédées. Cet évènement fera un buzz mondial à l’époque (sans les réseaux sociaux, c’est dire) et suscitera même la curiosité de certains scientifiques.

Ainsi, un chercheur américain passera deux décennies à étudier les jumeaux, et conclura au terme de ses travaux que la mort ne serait pas la vraie fin de la vie, soulevant la question de la réincarnation. « J’ai trouvé cette histoire fascinante et j’espère que les tournants vont faire en sorte que les auditeurs continuent de deviner, comme ils l’ont fait pour moi », a déclaré Will Sharpe, l’animateur du podcast. « Même après que nous ayons enregistré, de nouvelles découvertes ont été faites par l’équipe de production, alors c’était une chose passionnante à faire. Blanchard House sont des pros du podcast et ce fut un plaisir de travailler avec eux sur cette fable psychologique complexe sur la réincarnation et bien plus encore. »

Les abonnés à Apple TV+ peuvent accéder aux huit épisodes de Extrasensory sur Apple Podcasts à partir du 28 octobre. Les non-abonnés recevront les deux premiers épisodes immédiatement, le reste étant diffusé chaque semaine jusqu’au 9 décembre. La série est produite par Blanchard House, connue pour son podcast primé The Pirate of Prague. A noter que ce podcast sera entièrement en anglais (mais la fonction de traduction intégrée devrait y remédier) et qu’un trailer audio de 2 minutes est disponible sur la page du podcast.