La Canadian Aviation Electronics (CAE) a annoncé le développement d’une nouvelle application de formation des pilotes pour l’Apple Vision Pro. Cet outil de préparation au vol a été conçu pour offrir une formation en poste de pilotage immersive et précise. Présentée au NBAA-BACE de Las Vegas, l’application offre aux pilotes divers modes d’entraînement, notamment un « mode exploration » pour apprendre les commandes de vol, un « mode guidé » pour suivre les procédures des aéronefs et un mode libre pour simuler toute interaction avec les commandes. Cet outil innovant permet aux pilotes de s’entraîner à distance, ce qui réduit le besoin de se rendre dans des centres de formation pour des séances de simulation.

L’application de la CAE devrait en fait révolutionner la formation des pilotes en permettant à ces derniers de se familiariser avec les procédures de vol de n’importe où. « Cette application Apple Vision Pro développée par CAE permettra aux pilotes de se familiariser avec le poste de pilotage, de pratiquer des procédures essentielles et de développer la mémoire musculaire pour les fonctions clés depuis n’importe où », a déclaré Emmanuel Levitte, chef de la technologie et du produit chez CAE. « Il permettra aux pilotes de s’immerger dans des environnements réalistes du poste de pilotage pour être prêts à participer à leurs séances de vol en simulateur et d’être encore mieux préparés à toute situation. »